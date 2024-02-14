بايرن ميونخ يفتح طريقا جديدا أمام برشلونة

2024-02-14 04:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي ألماني، بأن بايرن ميونخ قد يحل أزمة المدير الفني الجديد لبرشلونة.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يفكر في إحداث تغيير على مستوى الجهاز الفني للفريق، بعد الهزيمة الكبيرة أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.وأضافت الصحيفة، أن بايرن يدرس إعادة مدربه السابق هانز فليك، والذي رحل لتولي تدريب منتخب ألمانيا، قبل إقالته لصالح جوليان ناجلسمان.وأكد الصحيفة، أن هناك محادثات جرت بالفعل بين فليك وأولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن.وفي الوقت الحالي، يقضي فليك الكثير من الوقت في منزله، ويشاهد الكثير من مباريات كرة القدم ويتابع عن كثب ما يفعله بايرن، كما يشعر بالفخر لاهتمام برشلونة.وأشارت الصحيفة، إلى أن تعاقد بايرن مع فليك، سيجعل المدرب الحالي توماس توخيل متاحا في السوق، وقد أعلن من قبل عن رغبته التدريب في إسبانيا.