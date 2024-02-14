رغبات مانشستر يونايتد تقلق يوفنتوس وميلان

2024-02-14 05:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعيشعر يوفنتوس وميلان بالقلق من اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس وميلان مهتمان بشكل مباشر باستراتيجيات انتقالات مانشستر يونايتد للموسم المقبل.وأضاف أن جليسون بريمر مدافع يوفنتوس، يعد هدفا رئيسيا لليونايتد من أجل ضمه في الصيف، لافتة إلى أن اليوفي لن يبيع البرازيلي بأقل من 70 مليون يورو.وأوضح أن اليونايتد يتابع أيضا باهتمام بالغ الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، الذي جلس في المباراة الأخيرة ضد ليفركوزن على مقاعد البدلاء رغم جاهزيته للعب.وأشار إلى أن بايرن ميونخ يرى فيكايو توموري مدافع ميلان البديل المحتمل لدي ليخت في الصيف، مؤكدا أن الأخير لم يعد ضمن خيارات المدرب توماس توخيل في البافاري، ومضيفا أنه إذا بقي توخيل مدربا لبايرن فمن المتوقع أن يرحل دي ليخت.