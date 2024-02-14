2024-02-14 05:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام نظرائه الرئيسيين، اليوم الأربعاء، مع تراجع المتعاملين عن رهاناتهم على أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أعقاب أرقام التضخم المرتفعة المفاجئة في الولايات المتحدة أثناء الليل.

وقد دفع ارتفاع العملة الأمريكية فوق 150 ينا للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر كبير دبلوماسيي العملة اليابانيين إلى التلميح إلى خطر التدخل إذا استمرت الانخفاضات "السريعة" و"المضاربة" للين، وفقا لوكالة "رويترز".

ولا تحدد العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية حاليًا أي تخفيض في أسعار الفائدة في مارس، مع فرصة أقل من 50٪ للتخفيف في مايو، وفقًا لتطبيق احتمالية سعر الفائدة في LSEG، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في يناير بنسبة 3.1٪ عن العام السابق، مقابل ويقدر ارتفاع 2.9 ٪.

ويميل زوج الدولار مقابل الين إلى تتبع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، والتي ارتفعت بين عشية وضحاها ثم ارتفعت إلى ذروة جديدة في شهرين ونصف عند 4.33٪ يوم الأربعاء.

وقد أضاف الدولار نحو 10 ينات إلى السعر منذ بداية هذا العام.

وفي الوقت نفسه، تم تداول مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما في ذلك الين واليورو والجنيه الاسترليني - أقل بقليل من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر والذي سجله يوم الثلاثاء عند 104.96.

واستقر اليورو عند 1.0710 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.07005 دولار أثناء الليل.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني عند 1.2594 دولار، بعد أن انخفض حوالي 0.3% يوم الثلاثاء. وكان هذا أعلى بكثير من أدنى مستوياته الأخيرة، مع وجود بيانات اقتصادية قوية في المملكة المتحدة تشير إلى أن بنك إنجلترا سيكون أبطأ من أقرانه الرئيسيين في خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 0.6443 دولار أمريكي الذي سجله خلال الليل، وتم تداوله في أحدث تعاملات عند 0.64545 دولار أمريكي.

واستعادت عملة البيتكوين الرائدة رباطة جأشها بعد انخفاضها لفترة وجيزة من حوالي 50 ألف دولار إلى 48325 دولارًا بين عشية وضحاها، قبل أن يتم تداولها الأخير عند 49560 دولارًا. وكان قد ارتفع بما يقرب من 31% من أدنى مستوى سجله في 23 يناير/كانون الثاني إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 50385 دولاراً، والذي سجله يوم الثلاثاء قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.