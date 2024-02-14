2024-02-14 06:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عوقب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، بسبب الحالة التي ظهر عليها عقب مباراة فريقه أمام أودينيزي، الاثنين الماضي، في منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتعثر يوفنتوس على ملعبه وبين جماهيره أمام أودينيزي، بنتيجة 1-0، ليواصل السقوط ويجمع نقطة واحدة من آخر 3 مباريات. ووفقا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن أليغري دخل في حالة […]

ظهرت المقالة انفعاله المفرط كلفه 10 آلاف يورو. رابطة الدوري الإيطالي تعاقب أليغري أولاً على ايرث نيوز.