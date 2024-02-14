2024-02-14 06:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أحبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، محاولة هروب موقوف وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر لـ” ايرث نيوز” إن معلومات وردت بسماع صوت إطلاق نار قرب مستشفى الكرخ التعليمي، وعند توجه آمر السرية استخبارات تبين حضور مفرزة دورية نوع بيكب فورد تعود الى قيادة الشرطة الاتحادية جلبت أحد الموقوفين لديهم لغرض العلاج. واضاف المصدر، […]

ظهرت المقالة هرب من قبضتها ..القوات الأمنية تحبط محاولة هروب موقوف وسط بغداد أولاً على ايرث نيوز.