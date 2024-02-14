النفط يتراجع بفعل التضخم وزيادة مخزونات الخام الأميركية

2024-02-14 06:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولارا عند فتح السوق في الساعة […]

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