شرطة الديوانية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة وتطيح باثنين من تجارها

2024-02-14 06:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والقاء القبض على اثنين من تجارها في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، نفذت قوة مؤلفة من (الفوج التكتيكي، الأمن الوطني ، الرد السريع، مديرية المخدرات) حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة ريف السدير"، مشيرًة الى أن "العملية شارك فيها عدد كبير من الضباط والمنتسبين، عن طريق نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش للبحث عن المطلوبين ومحاصرة السلاح المنفلت، وتفتيش العجلات والأشخاص أضافة إلى تدقيق أسماء المطلوبين".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن القاء القبض على اثنين من تجار الأسلحة وضبط كميات كبيرة مختلفة من الأسلحة، فيما تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".