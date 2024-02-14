مفتن يشيد بمستوى لاعبي الكهرباء بعد الفوز المستحق على العهد اللبناني

2024-02-14 06:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، بالمستوى الكبير الذي ظهر به لاعبو فريق الكهرباء بعد الفوز المستحق على حساب نظيره العهد اللبناني، بهدف نظيف، في مباراة ذهاب دور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

وقال مفتن، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " نادي الكهرباء قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز بها، ليقترب كثيراً من التأهل إلى المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا"، موضحاً أن" ممثل العراق يستحق التتويج باللقب القاري عطفاً على المستويات الكبيرة التي يقدمها حتى الآن في كأس الاتحاد الآسيوي وتصدّره لفرق مجموعته التي ضمّت معه فرقاً لها باع كبير في الكرة الآسيوية، كالكويت الكويتي والوحدات الأردني".