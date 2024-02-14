رغم الانخفاض العالمي.. ثقيل ومتوسط البصرة يرتفعان

2024-02-14 06:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، رغم انخفاض أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 70 سنتا، ليصل الى 77.4 دولاراً، كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.20 دولار ليصل إلى 80.34 دولاراً للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط العالمية، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.



