الذهب يظل دون مستوى 2000 دولار للأوقية

2024-02-14 06:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ظل الذهب قريبا من أدنى سعر في شهرين، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول يوم الثلاثاء.

وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4 بالمئة يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة وكذلك حجم التخفيضات خلال العام الجاري.

وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من ذروة ثلاثة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولار، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04 دولار.