2024-02-14 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حصل حادث مروع اليوم الاربعاء، على طريق محافظة واسط راح ضحيته 4 اشخاص. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مفرزة من مديرية الدفاع المدني، استعملت جهاز القطع والفصل لإخراج أربع جثث داخل عجلة نوع سوناتا بعد تصادمها بعجلة حمل كبيرة على طريق الحولي في قرية مزيبلة شرق ناحية جصان في واسط”. وبين، أنه […]

ظهرت المقالة ضحيته 4 اشخاص.. حادث مروع في واسط والدفاع المدني تلجأ لجهاز القطع لاخراج الجثث أولاً على ايرث نيوز.