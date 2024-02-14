2024-02-14 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اقدم النسيب الذي قتل على 4 افراد من أهل زوجته على الانتحار اليوم الاربعاء. وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “النسيب الذي اقدم على قتل ٤ اشخاص من اهل زوجته ضمن ناحية اليوسفية ببغداد، تم العثور على مكانه ومحاصرته”. واضاف المصدر، “وبعد محاولة القبض اقدم على الانتحار عن طريق اطلاق النار على […]

ظهرت المقالة بعد قتله لـ4 اشخاص من اقرباء زوجته.. انتحار “سفاح” اليوسفية (صورة) أولاً على ايرث نيوز.