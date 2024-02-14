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بعد قتله لـ4 اشخاص من اقرباء زوجته.. انتحار “سفاح” اليوسفية (صورة)

بعد قتله لـ4 اشخاص من اقرباء زوجته.. انتحار “سفاح” اليوسفية (صورة)
بعد قتله لـ4 اشخاص من اقرباء زوجته.. انتحار “سفاح” اليوسفية (صورة)
2024-02-14 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اقدم النسيب الذي قتل على 4 افراد من أهل زوجته على الانتحار اليوم الاربعاء. وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “النسيب الذي اقدم على قتل ٤ اشخاص من اهل زوجته ضمن ناحية اليوسفية ببغداد، تم العثور على مكانه ومحاصرته”. واضاف المصدر، “وبعد محاولة القبض اقدم على الانتحار عن طريق اطلاق النار على […]

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