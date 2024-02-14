2024-02-14 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/استقرت أسعار الذهب قرب أدنى سعر في شهرين، اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن الذهب […]

ظهرت المقالة بيانات التضخم الأميركية توجه ضربة موجعة للذهب أولاً على ايرث نيوز.