2024-02-14 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهدت العاصمة بغداد اليوم الاربعاء، وقوع عدة حوادث امنية، منها شجارين في مناطق مختلفة بسبب خلافات على امرأة. وذكر مصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مشاجرة بين اشخاص اثنين بسبب خلافهم حول امرأة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة الحسينية، ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة والقبض على الثاني”. واضاف المصدر […]

ظهرت المقالة حصيلة أمنية في بغداد.. انفجار في حي النصر وشجارين على امرأة أولاً على ايرث نيوز.