2024-02-14 07:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، عن القبض على متهم بعد ابتزازه طبيبة في النجف الاشرف. وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في النجف الاشرف تلقت نداء استغاثة من مواطنة تعمل طبيبة ضمن احدى المؤسسات الطبية في محافظة النجف الاشرف حيث تضمنت شكواها قيام شخص بابتزازها وطلب […]

ظهرت المقالة النجف: القبض على متهم ابتز طبيبة مقابل 25 مليون دينار أولاً على ايرث نيوز.