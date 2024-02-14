2024-02-14 07:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني تعزيز التعاون القضائي والقانوني. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته ايرث نيوز، أن ” رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الأربعاء الموافق 14 /2 /2023 رئيس السلطة القضائية في […]

ظهرت المقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس السلطة القضائية الإيرانية أولاً على ايرث نيوز.