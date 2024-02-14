2024-02-14 07:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قدمت حكومة جنوب إفريقيا، طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية، للتدخل من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وعبّرت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان تابعته ” ايرث نيوز” عن قلقها، من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى قتل وتدمير واسع النطاق وسيؤدي […]

ظهرت المقالة جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح أولاً على ايرث نيوز.