2024-02-14 07:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير التربية ابرهيم الجبوري اليوم الاربعاء، باستئناف الدوام يوم الاحد المقبل. وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “بعد انقضاء العطلة الربيعية، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري يوجه المديريات العامة للتربية كافة بإستئناف الدوام الرسمي للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ في عموم العراق يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨”.

ظهرت المقالة توجيه “عاجل” من التربية للمديريات بشأن استئناف الدوام أولاً على ايرث نيوز.