تحديد موعد انعقاد مؤتمر اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

2024-02-14 07:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملا

حددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة العراق، اليوم الأربعاء، موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد المقبل.

وقال أمين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة العراق ناقشت جدول الأعمال المتعلق بالمؤتمر المقبل والقضايا الإدارية والحساب الختامي للسنة المنصرمة وتحديد موعد المؤتمر المقبل و الاجتماعات".

وأضاف، أن "الحضور كان بمشاركة 17 دولة وتم التوافق على جميع الفقرات المدرجة على جدول الأعمال".

وتابع، أن "جائزة التميز البرلماني العربي ستمنح إلى مستحقيها من أعضاء البرلمان العربي والرؤساء والأمناء العامين والباحثين في الشأن البرلماني العربي"، لافتاً، إلى أن "لائحة التميز للبرلماني العربي تتكون من أربع فئات حيث يتم بناء على ترشيح المجلس الوطني للبرلمان العربي يرشح الأسماء والاتحاد ويعرضها على اللجنة وبعدها يتم منح الجائزة"، موضحاً، أن "التقديم يتم في أيلول المقبل وينتهي في تشرين الثاني من كل عام".

وانطلقت أمس الثلاثاء، أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي والدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه العاصمة بغداد، بمشاركة رؤساء وفود البرلمانات العربية، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي.

وأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، أمس الثلاثاء، في كلمته بالمناسبة، أن الاعتداءات المتكررة على مواقع أمنية عراقية خطوة لتوسع الصراع، فيما دعا المجتمع العربي والدولي إلى وقفة جادة وحازمة أمام منزلق خطير يدفع العالم إلى صراعات وأزمات.