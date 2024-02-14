وزير التربية يوجه باستئناف الدوام الرسمي في عموم العراق الأحد المقبل

2024-02-14 07:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، المديريات العامة للتربية كافة في عموم العراق باستئناف الدوام الرسمي الأحد المقبل، بعد انقضاء العطلة الربيعية.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه المديريات العامة للتربية كافة باستئناف الدوام الرسمي للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ في عموم العراق يوم الأحد المقبل".