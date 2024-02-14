2024-02-14 07:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في النجف، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بابتزاز طبيبة طالبها بدفع مبلغ قدره 25 مليون دينار.

جاء ذلك، بعد أن تلقت مفارز وكالة الاستخبارات في النجف، نداء استغاثة من مواطنة تعمل طبيبة ضمن إحدى المؤسسات الطبية بالمحافظة، حيث تضمنت شكواها قيام شخص بابتزازها وطلب مبلغ وقدره 25 مليون دينار عراقي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات، وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية وبكمين محكم وبالجرم المشهود، تم إلقاء القبض على المتهم.

وأشار البيان، إلى أن "المتهم اعترف صراحة قيامه بابتزاز طبيبة وطلبه مبلغ مالي وقدره 25 مليون دينار عراقي، دونت أقواله وأحيل إلى الجهات المعنية استعداداً لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل".