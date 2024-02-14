انتحار "النسيب القاتل" بعد أن حاصرته قوات الأمن في بغداد

2024-02-14 07:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد/الكرخ، يوم الأربعاء، انتحار النسيب الذي ارتكب جريمة اليوسفية جنوبي العاصمة، بعد محاصرته من قبل قوة أمنية.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد إقدام أحد المتهمين على قتل أربعة ضحايا من أقاربه بسبب خلاف عائلي ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة اليوسفية التابع إلى قيادة شرطة بغداد الكرخ، شكلت القيادة فريق عمل متخصص".

وأضافت: "تمت مطاردة المتهم خلال 48 ساعة الماضية، إلى أن تمت محاصرته وتطويق مكان تواجده، وأثناء محاولة القبض عليه، أقدم على الانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسه وتحديداً في منطقة الرأس".