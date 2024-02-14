بغداد تستيقظ على مشاجرتين بشأن امرأتين و انفجار داخل محطة للوقود كاد يتسبب بكارثة

2024-02-14 07:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استيقظ البغداديون، صباح الأربعاء، على حوادث أمنية متفرقة، منها انفجار خزان وقود داخل محطة تعبئة، واعتقال منتسب وموظف تسببا بمشاجرة حول امرأة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "ثلاثة أشخاص أحدهم منتسب بالحشد الشعبي والثاني موظف في وزارة التربية والثالث كاسب، أقدما على إطلاق النار تجاه شخصين ضمن منطقة جسر ديالى، جنوب شرق العاصمة، بسبب خلاف عشائري حول امرأة".

وأضاف المصدر، أن "الحادث لم يتسبب بأي إصابات، لكن قوة أمنية تدخلت وداهمت منازل المهاجمين، و اعتقلتهم".

وفي مشاجرة أخرى، أشار المصدر، إلى أن "شخصين تشاجرا بسبب خلافهم حول امرأة تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة الحسينية شمالي العاصمة، ما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة، والقبض على الثاني".

وذكر المصدر، أن "دوي انفجار سمع فجر اليوم ضمن منطقة حي النصر، وبعد البحث والتحري اتضح أنه ناجم عن انفجار خزان وقود عجلة مدنية داخل محطة تعبئة الوقود، ليسارع موظفو المحطة بإخماد النيران وإبعاد خطرها على كابينات التعبئة".