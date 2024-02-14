لليوم الثاني تواليا .. استقرار أسعار الدولار في بغداد و اربيل

2024-02-14 07:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار وهي نفس الأسعار التي سجلت امس الثلاثاء .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 152100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.