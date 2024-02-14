وثائق .. تفشي البكتيريا المقاومة لجميع المضادات الحيوية في مستشفى الصدر بالنجف

2024-02-14 08:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت وثائق رسمية صادرة عن مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف، تفشي البكتيريا المقاومة لجميع المضادات الحيوية في ردهات المستشفى.

ووفقا للوثائق الصادرة، فقد أشارت إلى تحليل بيانات مفصّل عن تفشي البكتيريا الأعلى إنتشاراً في المقاومة المتعددة نوع (PDR) والتي تمثل البكتيريا المقاومة لأنواع المضادات الحيوية كافة.

وأكدت تلك الوثائق، أنه لا يمكن علاج هذه البكتيريا في ردهة الـ(RCU) خلال شهر واحد من العام 2024 .