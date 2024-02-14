يستمر 3 أيام ويشكل "بؤر سيول".. منخفض عالي الفعالية يضرب العراق

2024-02-14 08:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، استمرار تعرض العراق إلى منخفض ممطر عالي الفعالية، فيما حذر من "بؤر سيول" في ثلاث مناطق.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى استمرار تعرض أغلب مدن البلاد، بدءاً من اليوم الأربعاء ولغاية السبت المقبل، إلى منخفض ممطر عالي الفعالية مسبباً تساقط أمطار بين متوسطة الشدة في مناطق مختلفة وغالباً غزيرة الشدة".

وحذر من "تشكل بؤر سيول في كركوك، السليمانية وشرق تكريت بإتجاه خانقين كلار"، لافتاً إلى أن "غزارة الأمطار ستكون حاضرة في نطاق أماكن جغرافية في بغداد كربلاء الانبار ومدن شرقي البلاد والأقسام الجنوبية، خاصة يومي الخميس والجمعة".

وتوقع الزيادي، أن تكون الأمطار بفترات متعاقبة، تارة تتوقف وفترات تستمر، وتبدأ تضعف الفرص صباح السبت المقبل، وقد تعود حالة ماطرة الأحد القادم في الأقسام الشمالية تحديداً.