2024-02-14 08:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ مثلت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، جمهوريَّة العراق في القمة العالميَّة للحكومات بدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) شارك في القمَّة ضمن الندوتين الحواريَّتين الموسومتين (المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة) و (دور الشراكات المؤسَّسيَّة في تعزيز النزاهة العامة والشفافية)، إذ اشتملت […]

ظهرت المقالة القاضي حنون: نسعى لاستثمار الذكاء الصناعي للحيلولة دون تغلغل الفساد أولاً على ايرث نيوز.