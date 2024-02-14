التمسك بالنازحين في المخيمات.. ثنائية "غير محسومة" بين الخوف عليهم أو الاستفادة منهم!

2024-02-14 08:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب حسين حبيب، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، ان اعادة استقرار المدن تكمن باعادة اهلها اليها، وذلك في رد على إبقاء العديد من النازحين في المخيمات ولاسيما الايزيديين وعدم امكانية اعادتهم لسنجار لحين تأمين القضاء من المسلحين.

وقال حبيب لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستقرار الحقيقي هو في عودة النازحين الى مناطقهم المحررة والبدء باعمارها واستعادة حياتهم الطبيعية وكل مايقال خلاف ذلك لاينسجم مع الحقائق"، لافتا الى ان "بقاء الاف الاسر في المخيمات تحت اي ذرائع تعني محاصرتهم من 3 مخاطر هي صحية ومعيشية واجتماعية بالاضافة الى الاهمال الذي سيحول حياتهم الى بؤس والم اخر".

واضاف، ان "اغلاق المخيمات ودفع الاهالي للعودة هو القرار الصائب بعد تحرير مناطقهم وقراهم واي هواجس امنية يمكن احتواءها من خلال التشكيلات الامنية التي لن تبخل باي دعم كما انها حققت نتائج مهمة وايجابية في مكافحة الارهاب وتحرير المدن".

واشار الى ان "بعض الجهات لاتريد انهاء ملف النازحين وابقائه الى اشعار اخر لانها مستفيدة من بقاء التغذية والامور اللوجستية الاخرى بالاضافة الى انه استغل سياسيا كصوت انتخابي في دورات عدة لان البعض يتعامل معه كصوت وليس كمواطن لديه الحق في ان يعود الى منزله ويبدأ حياة تحقق له افاق مستقبلية تتجاوز محنة وتداعيات احداث حزيران 2014".

وتسببت احداث ومعارك تنظيم داعش بنزوح قرابة 6 ملايين شخص، عاد منهم نحو 5 ملايين شخص، ولايزال اكثر من مليون شخص نازحا، ولكن 160 الف منهم فقط في المخيمات معظمهم من الايزيديين، اما المتبقين من المليون نازح فهم يقطنون في مساكن خاصة، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وتتهم جهات سياسية عديدة، حكومة اقليم كردستان بعدم السماح بعودة النازحين الايزيديين لاسباب سياسية او للاستفادة من "المعونات الدولية"، والابقاء عليهم في الخيام، غير ان اقليم كردستان يقول ان اعادة النازحين يتطلب تنفيذ اتفاق سنجار وتأمين القضاء من المسلحين، وتهيئة المنازل والبنى التحتية اللازمة لاعادة النازحين.