2024-02-14 08:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مثّلت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، جمهوريَّة العراق في القمة العالميَّة للحكومات بدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) شارك في القمَّة ضمن الندوتين الحواريَّتين الموسومتين (المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة) و (دور الشراكات المؤسَّسيَّة في تعزيز النزاهة العامة والشفافية)، إذ اشتملت الندوتان على أربعة محاور، تناول الأول منها الممارسات الجيِّدة المُتعلقة بدور الأجهزة العليا للرقابة الماليَّة والمُحاسبة في حماية الموارد العامة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية".

أضافت أن "المحور الثاني فقد سلَّط الضوء على دور هيئات مكافحة الفساد في حماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات الوظيفة والخضوع للمساءلة".

وتابعت أن "المحور الثالث بين الآليات التي من شأنها أن تُعزِّزَ الشراكات المُؤسَّسيَّة لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، لاسيما فيما بين الهيئات والأجهزة المعنيَّة بذلك، فيما استعرض المحور الرابع الذي اخْتُتِمَتْ فيه محاور الندوة أفضل التجارب المُتعلّقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ودورها في تعزيز جهود الأجهزة الرقابيَّة وهيئات مكافحة الفساد لحماية الموارد العامَّة، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة".

وتابعت أن "القاضي حيدر حنون التقى مع رئيس جهاز الإمارات للمُحاسبة حميد عبيد أبو شبـص، إذ نوَّه بالمؤتمرات التي تُعقَدُ في الإمارات العربيَّة، عاداً إياها إحدى وسائل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المُؤسَّسيَّة، مبدياً "الرغبة بعقد دوراتٍ تدريبيَّةٍ للمُدقّقين الماليّين؛ لما يمتلكه الجهاز من خبراتٍ في هذا المجال واستخدامه الأدوات التكنولوجيَّة الحديثة".

من جانبه، أكد أبو شبـص وفقاً للبيان "استعداد جهاز الإمارات للمُحاسبة للتعاون في المجالات كافة، وتأليف فرقٍ مُشتركةٍ من الطرفين؛ للجلوس وحلّ التحدّيات وتنفيذ المُذكَّرة، وتعزيز الخبرات وزيادة القدرة والبناء المُؤسَّسي للطرفين، وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز التعاون العلميّ من خلال تبادل المُساعدة التقنيَّة بين الطرفين وفقاً لمجال اختصاصهما".