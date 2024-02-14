لجنة الانضباط تعاقب المدرب "زهير سعدون" بالإيقاف 3 سنوات

2024-02-14 08:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، معاقبة المدرب زهير عبدالحي سعدون بالايقاف لمدة 3 سنوات عن ممارسة العمل الرياضي.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنة الانضباط، اجتمعت في العاصمة بغداد لمناقشة الشكوى المقدمة من قبل اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد".

وأوضح، أنه "بعد اطلاع اللجنة على تفاصيل الشكوى المقدمة من قبل اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في اجتماعهم رقم 14 على المدرب زهير عبدالحي سعدون وعند الاطلاع على المنشورات في صفحته الشخصية لاحظت اللجنة وجود تجاوز واضح بالالفاظ النابية والسب والقذف والتشهير بسمعة لعبة الكرة الطائرة العراقية وشخوص اعضاء المكتب التنفيذي بما لايناسب اصول الخلق الرياضي".

ولفت الى، أن "اللجنة قررت معاقبة المدرب زهير عبدالحي سعدون بالايقاف لمدة 3 سنوات عن ممارسة العمل الرياضي في كرة الطائرة عملاً بأحكام المادة 3 من لائحة الانضباط، بالاضافة الى اشعار الدائرة القانونية لتحريك شكوى جزائية في المحاكم العراقية المختصة استنادا لاحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".



