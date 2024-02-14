توضيح من مدرب الميناء بشأن عقوبة اللاعب محمد خضير

2024-02-14 08:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدرب نادي الميناء حسن أحمد، أن الاهتمام بالجانب التربوي للاعبين من أولويات عمله مبيناً أنه يؤمن بمبدأ الثواب والعقاب بغية الارتقاء بمستوى الفريق .وقال أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الثقة التي منحتها له إدارة النادي تجعله أمام مسؤولية كبيرة ، وهذا شرف يتمناه أي مدرب مخلص وكفوء بأن يحصل على الدعم الكامل والصلاحيات من أجل النهوض بفريقه ".وأوضح أحمد أن" قرار عقوبة اللاعب محمد خضير، هدفه توجيه اللاعب وتدريبه على التحكم بانفعالاته "، مبيناً أن اللاعب رفض تطبيق قرار المدرب بالتبديل وامتنع عن مغادرة الملعب وأراد استكمال المباراة التي جمعت الفريق بالقوة الجوية ، وهذا يعد تصرفاً سيئاً وحالة غير صحيحة، لذا قررنا معاقبته مالياً بخصم مليون دينار من راتب اللاعب وحرمانه من المشاركة لمباراة واحدة ".وأشار أحمد، الى أن" الفئة التي نتعامل معها هم من اللاعبين الناشئين والشباب وهؤلاء تتملكهم انفعالات وتنقصهم الخبرة لذا من الواجب توجيههم الى الطريق الصحيح"، لافتاً الى أن" الجانب التربوي من أولويات عمله ، مبيناً أنه يؤمن بمبدأ الثواب والعقاب بغية الارتقاء بمستوى الفريق".وتابع أحمد أن" اللاعب محمد خضير، من اللاعبين الجيدين والمهمين في الفريق والجهاز الفني بحاجة الى خدماته ولكن مصلحة الفريق فوق كل اعتبار وعلى كل اللاعبين احترام شعار النادي وتمثيله بشكل يليق بسمعته وتأريخه ".