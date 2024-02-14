ديالى.. عقدة تشكيل الحكومة ستحسم اليوم

2024-02-14 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس ديالى، رعد مغامس التميمي، يوم الأربعاء، أن عقدة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة ستحسم اليوم.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مباحثات تشكيل الحكومة المحلية مستمرة مع الكتل السياسية في ديالى والعاصمة بغداد، لحل عقدة تشكيل الحكومة المحلية واختيار رئيس للمجلس ومحافظ جديد".

وأضاف أن "الاتفاقات ستحسم اليوم، وسيتم تحديد موعد عقد الجلسة خلال الـ24 ساعة المقبلة أو يوم غد الخميس".

وأخفق مجلس محافظة ديالى الجديد، في عقد جلسته الأولى، ليلة الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، رغم الاستعدادات الأمنية واللوجستية لعقدها.

ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس.

وتشهد ديالى، منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.