2024-02-14 08:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقرت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024) ، في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,300 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأشار إلى أن" أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153,250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 152,250 دينارا لكل 100 دولار".

يشار الى ان أسعار صرف الدولار المسجلة اليوم هي نفسها التي سجلت امس الثلاثاء في بغداد.