الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في محافظتين

2024-02-14 09:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في محافظتي الأنبار وبغداد .وذكر بيان للوكالة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أنه"استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق السابعة والخامسة والسابعة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوات من التشكيلات التابعة للقيادات، ومن خلال كمائن محكمة، تم إلقاء القبض على (3) عناصر من عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في أقضية الرطبة وعنه والمحمودية، والذين كانوا ينتمون ويعملون في صفوف داعش الإرهابي".وأضاف البيان أن"المتهمين تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".