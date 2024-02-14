اعتقال ثلاثة إرهابيين في الأنبار وبغداد

2024-02-14 09:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في محافظتي الأنبار وبغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق السابعة والخامسة والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوات من التشكيلات التابعة للقيادات، ومن خلال كمائن محكمة، تم إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعش الارهابية والمطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضاء الرطبة وعانه والمحمودية".

واوضحت، أن "المتهمين كانوا ينتمون ويعملون في صفوف داعش الارهابي"، مشيرةً الى أنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد اكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".