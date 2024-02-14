السوداني: أهمية تعزيز التعاون القضائي بين العراق وإيران في مواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات

2024-02-14 09:50:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، والتنسيق المشترك في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الدور المحوري للعراق بتعزيز الحوار في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على مصالح العراق ودول الجوار والاستقرار الإقليمي.