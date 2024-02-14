النفط يسعى للتعويض من بوابة غورغان الإيراني بسلة "وصل"

2024-02-14 09:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتحتضن قاعة الشعب للألعاب الرياضية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، مباراة فريق النفط لكرة السلة مع ضيفه غورغان الإيراني لحساب منافسات النســخة الثانية لدوري سوبر غرب آسيا "WASL".ويسعى ممثل الوطن من خلال هذه المواجهة الى مصالحة جماهيره بعد المباريات التي خاضها ولحساب نفس البطولة ، فيما يطمح لاعبو النفط لرد دين المواجهة السابقة ولإثبات وجودهم وأحقيتهم في النتائج الإيجابية في الدوري الممتاز .وقال مدرب سلة النفط خالد يحيى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريق جاهز وتم العمل على إعداده نفسياً وبدنياً وفنياً من خلال الوحدات التدريبية المكثفة بعيداً عن أي ضغوطات ونأمل أن يقدم اللاعبون مباراة كبيرة تليق باسم النادي".وأضاف يحيى أن" فريق غورغان الإيراني يعد خصماً قوياً ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ لذا وضعنا الخطة المناسبة لإيقافه "، لافتاً الى أن " المبارة تحصيل حاصل ومحسومة من ناحية المراكز، ولكن فريقنا عازم على التعويض والخروج بنتيجة جيدة".