2024-02-14 10:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت شركة شل عدم المضي قدمًا في مشروع مجمع نبراس للبتروكيماويات المتكامل في العراق. وقالت شل في بيان، “بعد تقييم متعمق لمشروع مجمع نبراس للبتروكيماويات المتكامل مع شركائنا في الحكومة العراقية، قررنا عدم المضي قدما في المشروع”. وبحسب بيان الشركة، فإن هذا القرار يتماشى مع تركيز شل على الأداء والانضباط والتبسيط، وللتغيير الحاصل في استراتيجية شل فيما […]

ظهرت المقالة شل تنسحب من مشروع للبتروكيماويات في العراق.. ما أسباب الانسحاب؟ أولاً على ايرث نيوز.