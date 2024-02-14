2024-02-14 10:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد غلام حسين محسني إيجئي، والوفد المرافق له. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد “ايرث نيوز” جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، والتنسيق المشترك في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الدور المحوري للعراق […]

ظهرت المقالة السوداني يستقبل رئيس السلطة القضائية الإيرانية أولاً على ايرث نيوز.