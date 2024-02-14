2024-02-14 10:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شدد عضو مجلس النواب احمد الفواز اليوم الاربعاء، على ضرورة تنويع مصادر الدخل لعدم هيمنة الدولار على الاقتصاد العراقي. وقال الفواز في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز، انه” نعول ونثق بالخطوات الجادة في اصلاح النظام الاقتصادي في حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ، من خلال تعهده وتنفيذه للبرنامح الحكومي والذي صوت […]

ظهرت المقالة برلماني يشدد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم هيمنة الدولار على الاقتصاد العراقي أولاً على ايرث نيوز.