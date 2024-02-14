2024-02-14 10:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء ، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في محافظتي الأنبار وبغداد. وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنه “إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق السابعة والخامسة والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوات من التشكيلات التابعة للقيادات، ومن خلال كمائن محكمة، […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 3 إرهابيين في محافظتين أولاً على ايرث نيوز.