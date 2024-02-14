مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة شاخوان عبدالله

2024-02-14 10:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، جلسته الاعتيادية برئاسة شاخوان عبد الله نائب رئيس البرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس عقد جلسته الـ 8 من الـــدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الثالثة/الفصـــل التشريعـــي الاول / برئاسة نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب شاخوان عبد الله".

وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس النواب انعقاد جلسته الاعتيادية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.