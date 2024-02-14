وزارة الشباب تعلن جاهزيتها لاحتضان بطولة آسيا للقوس والسهم

2024-02-14 10:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة حسام حسن، أن العراق على أتم الجاهزية لاستضافة منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم والتي تنطلق في العشرين من الشهر الجاري بمشاركة 24 بلداً آسيوياً.‏وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" العدد التنازلي قد بدأ لاستضافة بطولة آسيا للقوس والسهم التي تقام لأول مرة في بغداد"، مبيناً أن" التحضيرات متواصلة على قدم وساق في المجمع الرئيس في ملعب الشعب الدولي الذي سيستضيف هذه البطولة، إذ قامت ملاكات الوزارة بترميمه وتهيئته بالشكل الأمثل لاحتضان هذا الحدث المهم وإقامة حفلي الافتتاح والختام".وأضاف حسن أن" وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة عليا برئاسة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا الملف ، وكذلك تم تشكيل عدة لجان من قبل الدوائر المعنية في الوزارة منها دائرة الأقاليم والدائرة الهندسية ودائرة العلاقات والتعاون الدولي التي أخذت على عاتقها إصدار تأشيرات الدخول والتواصل مع الوفود المشاركة لتسهيل قدومها إلى بغداد، بالاضافة الى عمل اللجان الساندة ".وتابع حسن أن" الوزارة خاطبت لجنة العلاقات والإعلام في اتحاد الصحافة الرياضي لترشيح عدد من الصحفيين لتشكيل لجنة إعلامية لتغطية البطولة وإظهارها بالصورة المشرفة".