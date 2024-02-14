طلب برلماني لاستجواب وزير التجارة بسبب فساد مالي والسلة الغذائية

2024-02-14 10:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل هادي السلامي، يوم الأربعاء، عن رفع طلب لرئاسة البرلمان، لغرض استجواب وزير التجارة، بسبب شبهات فساد وهدر بالمال العام وموضوع السلة الغذائية.

وقال السلامي، لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار العمل الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب، انتهى المجلس يوم أمس الثلاثاء، من استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي وصوّت المجلس بعدها على عدم قناعته بأجوبته".

وتابع السلامي "نحن بدورنا أكملنا الإجراءات كافة لاستجواب وزير التجارة أثير الغريري، وإحالة الطلب إلى لجنة الاستجوابات في البرلمان، معززاً بأكثر من 50 توقيعاً، وبعدها ننتظر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، لتحديد موعد الاستجواب".

وأضاف أن "موضوع استجواب وزير التجارة يتعلق بمخالفات كثيرة وشبهات فساد وهدر بالمال العام والسلة الغذائية، وحديثنا هذا ضمن القانون ومحمي أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم 14 شباط/ فبراير الجاري، وننتظر إجراءات رئاسة المجلس بتحديد موعد جلسة الاستجواب".

وعقد مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، جلسته السابعة للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة في الفصل التشريعي الأول، برئاسة محسن المندلاوي وبحضور 169 نائباً، وشرع باستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم، وصوّت عقب الاستجواب، على عدم القناعة بإجاباته.