مصرع وإصابة 8 أشخاص نتيجة حادثي سير مروعين جنوبي العراق

2024-02-14 10:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 4 مواطنين بحادث سير جنوبي محافظة ذي قار، فيما استخدم الدفاع المدني جهاز القطع والفصل لإخراج أربع جثث نتيجة حادث سير آخر في واسط.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة في منطقة تل اللحم، نتيجة تصادم عجلتين نوع صالون وحمل"، لافتاً إلى أن "الحادث أدى لمصرع امرأة وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأخبر مصدر آخر، الوكالة، بأن "مفرزة من الدفاع المدني استعملت جهاز القطع والفصل لإخراج أربع جثث داخل عجلة نوع (سوناتا) بعد تصادمها بعجلة نوع (تريلة) حمل على طريق الحولي في قرية مزيبلة شرق ناحية جصان ضمن محافظة واسط".