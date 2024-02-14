الكشف عن أسباب انتحار منتسبي القوى الأمنية في محافظة عراقية

2024-02-14 10:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، عن جزء من تقرير يكشف أسباب حالات الانتحار لبعض منتسبي القوى الامنية في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" ديالى سجلت العديد من حالات الانتحار لمنتسبين في القوات الأمنية سواء الداخلية او الدفاع اخرها حالتين خلال 2024، لافتا الى انه" تم تشكيل لجنة للوقوف على الاسباب في ظل تباين الاراء".

واضاف، ان" كل التحقيقات اشارت الى ان دوافع الانتحار تتلخص بمشاكل عائلية عامة وليس بسبب ضغوط العمل، مشيرا الى ان اغلب المنتحرين كانوا في مواقع جيدة من ناحية الراحة والاجازات ما يستبعد فرضة الارهاق والضغوط التي تواكب الجهد الامني".

وأوضح المصدر، إن" منتسبي القوى الامنية حالهم حال بقية الشرائح يتعرضون الى ضغوط نفسية بسبب مشاكل عائلية تدفعهم في بعض الاحيان الى خيار الانتحار والتي كان اخرها لشرطي في قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) قبل يومين".

وكانت محافظة ديالى سجلت خلال 2023 قرابة 30 حالة انتحار لكلا الجنسين فيما سجلت 7 حالات خلال العام الجاري 2024.