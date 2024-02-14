2024-02-14 10:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، ان المدن العراقية ستشهد تساقطًا للمطار خلال الساعات المقبلة، وستنتهي هذه الامطار فجر السبت المقبل.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بحسب التوقعات فان مدنًا عراقية مختلفة سوف تتاثر بحالة ماطرة خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى فجر السبت المقبل، وهذه الحالة ستؤدي الى أمطار رعدية وتكون غزارة الأمطار في أماكن مختلفة".

وأضاف اننا "نحذر من غزارة الامطار في اغلب المدن الشمالية وخاصة في ديالى وصلاح الدين وأجزاء من العاصمة بغداد وكذلك الرمادي وبعض الأماكن في شرق وجنوب البلاد".

وبين الراصد الجوي ان "الأمطار ستكون في اوقات متفاوتة بين فترات متعاقبة بين توقف وهطول وهكذا، كما ان الرياح ستكون نشطة".