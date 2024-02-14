حبوب كركوك تنفذ خطة توسعية لتخزين أكثر من 500 ألف طن من الحنطة

2024-02-14 10:54:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويأعلنت الشركة العامة للحبوب في كركوك، اليوم الأربعاء، عن خطتها لزيادة السعة التخزينية لمادة الحنطة، مشيرة إلى أن الخطة تهدف الى تسلم وتخزين أكثر من 500 ألف طن من الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي.وقال مدير فرع كركوك، حسين قنبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " العمل جارِ لتوسيع وتحويل المصاطب الخاصة بتخزين الحنطة إلى بناكر من أجل زيادة سعتها التخزينية إلى أكثر من 165ألف طن من الحنطة، بعد أن كانت 130 ألف طن".وأشار إلى، أن "عملية التوسعة هي ضمن خطة محافظة كركوك والشركة العامة لتجارة الحبوب بواقع 16 بنكراً".وأضاف، أن "مراحل التأهيل تتضمن أيضا إعادة تأهيل الطرق الرئيسة في سايلو كركوك الرئيس والهيئتين الأولى والثانية في سايلو الرياض، فضلاً عن إنشاء مخازن معدنية في سايلو تازة خلال العام الحالي أيضا لزيادة سعة التخزين".ولفت إلى، أن "مراكز تسلم الحنطة في كركوك بعد خطة التوسعة التي تم تنفيذها ستكون جاهزة لتسلم وتخزين أكثر من 500 ألف طن"، مشيراً الى إطلاق الحصة الأولى من مادة الطحين ضمن السلة الغذائية للعام الحالي".