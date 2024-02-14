وزير الكهرباء: مشروع التحول الذكي سيشمل 15 منطقة بطاقة تجهيز 24 ساعة

2024-02-14 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، أن مشروع التحول الذكي سيشمل 15 منطقة بطاقة تجهيز 24 ساعة، فيما حدد موعد إطلاقه.

وقال فاضل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الكهرباء نظمت معرضاً بمشاركة 180 شركة من ضمنها كبريات الشركات العالمية وهي جي اي وسيمنز"، مبيناً أن "المعرض نوعي، واستهدف القطاع الخاص العراقي من خلال دعم منتجاته وطرح فرص جديدة لإنشاء شراكات لخطوط إنتاج صناعية بما يتعلق باحتياج وزارة الكهرباء".

وأضاف، "طرحنا مجموعة من الفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام بحوارات مع الشركات لغرض فتح المجال لمشاركة أكبر لتطوير قطاع الكهرباء".

وأشار، الى أن "الوزارة تعمل على تطبيق البرنامج الحكومي المتمثل بزيادة الإنتاج وحل اختناقات شبكات النقل والتوزيع"، لافتاً الى "إطلاق التطبيق الإلكتروني لدفع القوائم ببطاقات الدفع الإلكتروني".

وتابع، أنه "من المؤمل خلال الشهر المقبل سيتم إطلاق مشروع التحول الذكي والذي يشمل 15 منطقة سكنية بمعدل 50 ألف مشترك"، منوهاً بأن "المشروع يعمل على توفير ساعات تجهيز بواقع 24 ساعة".