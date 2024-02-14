السوداني يؤكد أهمية تنظيم سوق الطاقة وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك

2024-02-14 10:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه اليوم الأربعاء وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له، على اهمية تنظيم سوق الطاقة وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني أن الأخير، عبر خلال اللقاء عن ترحيب العراق بدخول الشركات السعودية إلى السوق العراقية، الذي تتوفر فيه اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة، منوها إلى المستوى المتقدم في العلاقات بين البلدين ، ولاسيما في مجالات الاستثمار والتنمية وإعمار البنى التحتية في قطاع الطاقة.

وأشار أيضا إلى أهمية التنسيق في المواقف، وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة، وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة في المنطقة والعالم، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

من جانبه، أكد الوزير السعودي، رغبة بلاده بالمضيّ في توثيق علاقات الشراكة والتعاون الثنائية في مختلف المجالات.